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Mektubu duvara astı

Yerköy İlçesinde bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hane ziyaretleri sırasında sosyal yardımlaşma personeline gönderdiği mektubu çerçeveletip evinin duvarına astı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Mektubu duvara astı

Ak Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hane ziyaretlerinin devam ettiğini söyledi. 
Dereli, ziyaretimiz esnasında bir vatandaşımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal yardımlaşma personeline gönderdiği mektubu çerçeveletip duvara astığını gördük ve bu bizleri çok mutlu etti. 
Dereli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel başkanımızın hane ziyaretleri sırasında vatandaşlarımıza iletilmek üzere sosyal yardımlaşma personelimize gönderdiği mektubu çerçeveletip "böyle bir yiğidi başımıza taç ederiz " diyen Yiğit Yerköylü hemşehrilerimiz olduğu sürece, onların hayır duaları olduğu sürece bu hizmet kervanı devam edecektir. Yeni Türkiye Yüzyılında desteğini esirgemeyen siz kıymetli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.01.2023 17:04
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