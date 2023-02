Bu çerçevede Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ANSA-GİAD Şirket Yetkilisi Kemal Yurtoğlu tarafından medikal malzeme yardımı yapıldı.

Araştırma ve Uygulama Hastanemiz Başhekimi Profesör Dr. Arif Osman Tokat, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mustafa Fatih Erkoç ve personelin katılımıyla yardımın hastaneye intikali ve sonrasında gerçekleşen teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, milletçe hepimizi üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli ve on ili içine alan depremlerden etkilenen bölgeler için tüm dünyanın kenetlendiğini söyledi.

Yozgat’ta sağlık hizmeti sunan Yozgat Şehir Hastanesi ile Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, konuşmasının devamında: “Böylesine bir desteğin üniversitemiz ve şehrimiz için anlamlı ve değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü Üniversitemizle şehrimizi buluşturan en önemli kurum Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesidir. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hasta memnuniyeti başta olmak üzere Tıp Fakültemiz özelinde geleceğin hekimlerini yetiştiriyoruz. Bu yıl ilk kez Tıp Fakültesi öğrencilerimizi mezun ettik. Öğrencilerimiz Tıpta Uzmanlık Sınavlarında Türkiye 6.sı oldu. Dolayısıyla verilen bağış bizim için çok anlamlı ve değerli. Son olarak bir konteyner medikal malzeme yardımında bulunan ANSA-GİAD Şirket Yetkilisi Kemal Yurtoğlu Beyefendinin şahsında üniversitemiz ve şehrimize katkı sunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Bu milletin benliğinde paylaşmak ve yardımlaşma duygusu her zaman var. Bunu bir kez daha gördük. Allah bir daha bu deprem felaketini göstermesin. Yozgat özelinde baktığımızda gerçekten insanlar kendilerinin ihtiyacı olsa da ellerinde ne varsa neye gücü yetti ise deprem bölgesine gönderdiler. Biz hep Z kuşağı eleştirirdik. Yardım toplama yerlerinde pırıl pırıl gençlerimiz vardı. Bir şeye daha şahit olduk. Gerçekten bu milletin mayası çok sağlam. Sizin gibi genç iş insanlarımızın katkı ve yardımları ve bu tür farkındalık oluşturacak bağışları olduğu süre içerisinde üniversitelerimiz daha güçlü olacak. Şehirlerimiz daha dinamik olacak. Bu şekilde dayanışma ve kardeşlik bağı da pekişmiş olacak. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yozgat Şehir Hastanemiz ile Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemize bu yardım organizasyonunu ve bütün koordinasyonu yaparak çok önemli katkılar sunan TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Op. Dr. Ertuğrul Soysal ve şahsınıza Yozgatlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Yardımların teslim töreninde konuşan ANSA-GİAD Şirket Yetkilisi Kemal Yurtoğlu da her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bütün dayanışmalar felaketlerden büyüktür. Biz de devletimizle, birlik ve beraberliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Felaketleri bu şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Bu çerçevede Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Karadağ son olarak Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yapmış olduğu medikal malzeme yardımı için ANSA-GİAD Şirket Yetkilisi Kemal Yurtoğlu’na üniversitemiz adına plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. »Haber Merkezi