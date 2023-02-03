Meclis toplantısı yapıldı

Belediye Meclis toplantı salonunda yapılan Şubat ayı olağan meclis toplantısında 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı İlhami Bakıcı tarafından 2023 yılında asgari ücretin yükselmesi, SGK ve trafik sigortalarının yüzde 100 artması nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesi için ticari taksi ve dolmuş ücretlerinin yeniden güncellenmesi yönelik verilen dilekçe görüşüldü.

Verilen dilekçede taksimetre ücretleri için açılışın 15 liradan 20 liraya, kilometre ücretlerinin 10 liradan 15 liraya, 1 saat bekleme süresinin 60 TL, her 100 km’de 1 liradan 1,5 lira, birim zaman 1 dakikası için 1 liradan 1 lira 50 kuruş olması talebi istendi. Verilen dilekçeye istinaden yapılan görüşmede en son 2022 Mayıs ayında zam yapıldığı belirtilerek Mart ayında yapılacak meclis toplantısında tekrar görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı İlhami Bakıcı tarafından verilen dilekçe görüşüldü. Dilekçede öğrenci kartlı binişlerin 5.5 liradan 6,5 liraya, halk kartlı binişlerin 6 TL’den 7 liraya, kartsız binişlerin ise 7 TL’den 8 TL’ye tek seferlik kartlı biniş olarak kullanılması istendi. Yapılan görüşmeler sonrasında gündem maddesi Mart ayında tekrar görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Diğer bir gündem maddesinde ise kadro ihdası görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede Yozgat Belediyesi bünyesinde bulunan 29 sözleşmeli personelin sözleşmelerinin iptal edilerek kadroya geçmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından eski yetiştirme yurdu yerine yapacağı spor kompleksi için Belediyeye ait bölümün tahsisi ve Jandarma Genel müdürlüğü tarafından Belediyeye ait 764 metre karelik alanın tahsis oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis toplantısı imar tadilatlarının görüşülmesi ile sona erdi. »Alpaslan Demir