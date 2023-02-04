Meclis toplantısı yapıldı

Toplantı açılış, yoklama, geçen oturumun tutanak özetinin okunması ve yazılı önergenin meclis başkanına sunulmasının maddeleriyle başladı.

Gündemin 5. Maddesi Saraykent ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik spor ve Turizm komisyonu başkanı Hüseyin Lale tarafından rapor okundu.

Okunan raporda Saraykent ilçe müdürlüğüne bağlı olarak 1 adet kapalı spor salonu ve 1 adet stadyum ve tribün olduğu, personel durumu bakımından 2 adet temizlik personelinin olduğu ve temizlik personelinin kurum ihtiyacını karşılamadığından yeterli miktarda personel verilmesi, 3 adet güvenlik personelinin mevcut olduğu, mevcut güvenliğin ihtiyaçlarını karşılamadığından bir adet daha güvenlik personeline ihtiyaç olduğu, Güvenlik kabini yapılması amacıyla İl Müdürlüğü ile yazıma yapıldığı ve ihtiyaç duyulan kabinin yaptırılacağı belirtilmiştir. Kurum içi faaliyetler olarak 2022 yılında Çatı bakım ve onarımının yapılması, WC ve soyunma odalarının kapı pencere ve musluklarının onarılması, Stadyum tellerinde açılan yerlerin onarılması, Stadyuma ait tribünlerde kırılan koltukların değiştirilmesi, stadyum ambulans giriş kapısının onarılması, kapalı spor salonu zemini ve koltukların yenilenmesi, ilave olarak sporcu güvenliği için çarpma panolarının yapılması ve spor salonu ön cephesinin onarılması ve boyanması ile salon çevresindeki kaldırım ve bordür taşlarının yenilenip oluk yapılması gerekmektedir.

Yabani otlara ve haşerelere karşı spor salonu bahçesi ve içerinin ilaçlanması, salon bahçesinde peyzaj çalışmasının yapılması, çimlerin ve otların biçilmesi, ısınma sistemi ve radyant bakımının yaptırılması, kurum personeli ile alakalı herhangi bir sorunun olmadığı ve düzenli olarak toplantılar yapılmakta olup, yangın tüplerinin bakımının yaptırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yine 2022 ve 2023 yıllarında çeşitli spor aktivitelerinin yapılması amacıyla program düzenlendiği gerek yerinde yapılan inceleme ve gerekse ilgililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesinde Yozgat Merkez ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünlerinin ekiminin yapıldığı, meyve çeşitliliği ve büyükbaş ve küçükbaş hayvanlığın durumda olduğu hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu başkanı Şakir Taşdemir tarafından rapor okundu. Okunan raporda Yozgat merkez ilçe Tarım İl Müdürlüğünün 196 adet personel ile görev yaptığı, merkez ilçe genelinde 793.964 dekar arazisinin olduğu, 140.000 dekar alanın nadasa bırakıldığı, 653.964 dekar alanda ekim yapıldığı, 422.637 dekar alanda hububat, 6.359 dekarda sanayi bitkileri, 189.971 dekar alanda yemlik bitkileri ve 13.747 dekar alanda yağlı tohum bitkileri ekiminin yapılmaktadır. İlçe merkezi ve köylerinde yaklaşık 220.000 adet büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu, Büyükbaş hayvanların ırk dağılımı yüzde 47 oranında Montofon ve Montofon melezi ırkı, yüzde 43 oranında Simental ve simental melezi ırkı, yüzde 10 oranında ise Holstein, Charolais (Şarole), Angus ve Yerli ırklardan oluşmaktadır.

Merkez köylerimizde ise yaklaşık 475.000 adet küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu, bu hayvanlardan yüzde 84’ü Akkaraman ırkı oluşturmakta, geri kalan yüzde 16’lık kısmının ise ırk dağılımı Kangal, Merinos, İvesi, Romanov ve Sakız ırklarından oluşmuştur. Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında 250.763 adet büyükbaş hayvanda şap aşısı, 38.940 adet büyükbaş, 35.195 adet küçükbaş hayvanda Brucella ve 7.200 adet büyükbaş ve 20.600 adet küçükbaş hayvanda şarbon aşısının yapıldığı, 106.323 adet koyun ve keçi vebası, 120.358 adet lumpy skin, 650.323 adet tarama ve 562 adet kuduz işleminin yapıldığı, Yine ilimiz merkez ilçeye bağlı köylerde buğday, arpa, tritikale, şeker pancarı, aspir, patates, nohut, yeşil mercimek, yonca, macar fiğ, adi fiğ, korunga, kuru fasulye yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. İlimizde Yeşil mercimek üretimi Türkiye'de 1.sıra, Nohut üreminde ise 2. sıra ve şeker Pancarı üretiminde 3. sırada yer almaktadır. Meyvelerden Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Şeftali, Kiraz, Vişne, Badem, Üzüm, Ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Son yıllarda çilek yetiştiriciliği de önemli ölçüde gelişme göstermektedir. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesinde İl Özel İdaresi 2022 mali yılı bütçesinden ayrılan ödeneklerle, Yenifakılı ilçesine bağlı köylerde yapımı devam eden köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapımı ve onarımı hakkında Alt yapı ve Sanat Yapıları komisyonu başkanı Mehmet Gönül tarafından rapor okundu. Okunan raporda İl Özel İdaresi 2022 mali yılı yatırım bütçesinden Yenifakılı ilçesine bağlı köylerin kilitli parke yapımında sarf edilmek üzere 243.000,00.-TL ve cari giderlerde sarf edilmek üzere 100.000,00.-TL olmak üzere toplamda 343.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yenifakılı ilçesine bağlı Çöplüçiftliği köyüne 4.666 m2 kilitli parke ve 591 metre bordür, Üçobalar köyüne 2.516 m2 kilitli parke, Başpınar köyüne 1.049 m2 kilitli parke, Yiğitler köyüne 2.461 m2 kilitli parke ve 754 metre bordür, Eskiören köyüne 2.021 m2 kilitli parke ve 164 metre bordür, Bektaşlı köyüne 1.911 m2 kilitli parke ve 638 metre bordür, gazi evinin yol yapımı (225 m2 kilitli parke ve 112 metre bordür) ile Anadolu lisesine bahçesinin onarımı (1.000 m2 kilitli parke) olmak üzere toplam 15.849 m2 kilitli parke ve 2.259 metre bordür işinin yaptırıldığı görülmüştür. Kanalizasyon ve köprü menfez yapım ve onarım giderlerine ödenek ayrılmadığından her hangi bir onarım işinin yapılmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi. »Selma Şahin