Meclis toplantıları devam ediyor

Meclis Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında yapılan toplantıda 5302 sayılı il Özel idaresi kanununun 17. Maddesi ve çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca, İl genel meclis üyeleri arasından gizli oylama suretiyle denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimde İrfan Coşgun, Hüseyin Lale, Mikail Demir, Bekir Bozkurt ve Aslan Bozkurt meclis üyelerinin oylarıyla seçildi.

Toplantı sonrası meclis başkanı İskender Nazlı meclis üyelerine kısa bilgilendirme yaptı.

Nazlı; yaptığı açıklamada; “Ak Parti Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret etmiştik. Bu ziyaretin sonucunda 11 milyon gibi bir rakam İl özel idaremize hibe olarak gelecek. Devlet büyüklerimizin desteği ile maliye bakanlığımızdan 10 milyon lira para gelecek. Birkaç gün önce Valimiz Ziya Polat ile birlikte Sorgun ilçesinde taş ocağının satılacağını öğrendik gidip yerinde incelemeler yaptık taşın kalitesi güzel ama fiyat noktasında pazarlık olmadı. Kendi kilitli parke tesisimizi kurduk beton yollarımızı yapıyoruz taşların bizlere maliyeti yüksek geldiği için kendi taş ocağımızı kurarsak maliyetleri biraz daha aşağı çekeriz düşüncesi içerisindeyiz. Bazı ilçelerimizde yıkımları gerçekleşen kamu kurumları vardı özellikle merkezde eski doğum hastanesi, kız meslek lisesi, eski defterdarlık binası yıkımları oldu. Eski kız meslek lisesi binasının yıkımından yaklaşık 3 milyona yakın büyük bir girdisi oldu. Böylelikle gelen bu paralarla Özel idaresi grayder, kepçe alımlarını gerçekleştirecek.” diye konuştu. »Rabia Şahin