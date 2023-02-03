Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken teknoloji odaklı projelerin birer birer hayata geçirerek altyapının güçlendirdiğinin altını çizen Oktay, "Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobilimiz TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak. Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A’nın üretim ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. 2023 yılında yörüngesine de fırlatacağız. İlk milli gözlem uydusu İmece’nin uçuş modelinin testlerine başladık. Bu uydumuz da 2023’te yörüngesinde olacak. Başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları 2023 yılı sonuna kadar Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde de kuracağız. Yeni nesil süper bilgisayarımız TRUBA’nın yer alacağı yeni veri merkezimizi 2023 yılında Ankara'da açıyoruz. Böylece ülkemizde yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda kapasitemiz tam 5 kat artacak. Savunma sanayi altyapımız sağlık teknolojilerini, lojistik altyapımız e-ticareti, otomotiv sektörün bilişim ve otonom sektörleri ve temiz enerji altyapılarını besledikçe katma değeri yüksek üretim kapasitemiz daha da artacak. 2023 yılında teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılında elektrikli araçlar için kamuya açık hızlı şarj istasyonu sayısını 2 bin 500’e, soket sayısını da 5 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapımızla devletin elinde bulunan toprak ve harita bilgisini tapu ve kadastro, verimli tarım uygulamaları, gayrimenkul işlemleri ve yerli navigasyon geliştirme çalışmaları için kullanıma açmış durumdayız; sistemi en etkin hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital devlet çalışmaları sayesinde kamunun elinde bulunan büyük veriyi karar destek mekanizmalarında kullanmak için adımlar atıyoruz. 2030 yılında dijital ekonominin 30 milyon hacme ulaşmasını bekliyoruz. Şimdi elde ettiğimiz verinin hamallığını yapma zamanı değil, verileri işleme zamanıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına işte böyle bir know-how, azim ve dahasını yapacak olmanın heyecanıyla giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı dijitalleşmeyle, milli teknolojiyle ve inovasyonla yükselteceğiz. Verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071’e daha güçlü bir Türkiye taşıyacağız" diye konuştu. »İHA