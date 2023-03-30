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Mart ayında kar mesaisi

Yoğun kar yağışından dolayı harekete geçen Yozgat İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonrasında köy yolları açıldı.

30 Mart 2023 Perşembe 11:18
Mart ayında kar mesaisi

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mart ayında aniden başlayarak gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, yolları açma çalışmalarının yürütüldüğünü ve kimsenin bir mağduriyet yaşamadığını aktardı.

Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan yoğun çalışma sonucunda yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Köy yollarının ulaşıma açıldığına ve hiçbir sorunun olmadığına dikkati çeken Genel Sekreter Yılmaz, “Çarşamba gece saatlerinden itibaren ilimizde etkili olan kar yağışı sonucu karla mücadele ekiplerimiz kapanan köy yollarımızı açıp aynı zamanda tuzlama çalışması da yaptılar. Gece boyunca yağan kara ekiplerimiz anında müdahale etti” şeklinde konuştu.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Genel Sekreter Yılmaz, “Özel İdare ekiplerimiz halkın ulaşımda sorun yaşamaması için tüm ekipleriyle teyakkuz halindedir. Karla mücadelede önceliğimiz köy yollarının ulaşıma açık kalmasıdır. Gece gündüz çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yol açma çalışmalarımız devam ederken şuana kadar ulaşıma kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır” dedi. Sema Nur Koçaker

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