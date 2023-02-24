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Makamında ağırladı

Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, kuruluşundan bugüne yaptığı hizmetlerle üniversiteye büyük emekleri bulunan Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevi başta olmak üzere birçok  akademik ve idari görevleri başarılı şekilde ifa eden ve emeklilik dilekçesi veren Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demir’i makamında ağırladı.

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
Makamında ağırladı

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 1990- 2008 yılları arasında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve 2008 -2019 yılları arasında ise İnşaat Bölüm Başkanlığı görevlerini başarılı ve özverili şekilde yürüten Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demir’e üniversiteye sağladığı üstün hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Karadağ konuşmasında: “Ömer Demir Hocamız, görev süresince üniversitemizin kuruluşu ve gelişiminde gösterdiği büyük fedakarlıklar, yarım asra yakın gerek akademik gerekse de idari hizmetleriyle yetiştirdiği öğrenciler başta olmak üzere hepimize rol model oldu. Üniversitemizin hafızası olan Hocamız ve son ana kadar azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam etmesiyle de her türlü takdiri hak etmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi olarak kendisine bundan sonraki yaşamında hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyoruz.” dedi.
Karadağ, emektar hoca Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demir’e Yozgat tarihinin ve kültürünün kayıt altına alındığı önemli  bir kaynak olan Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabını hediye etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:25
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