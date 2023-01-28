Mağduriyetleri giderilsin

Laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik laboratuvar mezunlarının sağlık sisteminin önemli parçalarından biri olduğunun altını çizerek, 2022 yılında açılan kontenjandan önlisans ve ortaöğretim mezunlarının sayının yetersiz olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümlerinden mezun olanlar, sağlık teşkilatlarının yönetimiyle ilgili eğitim alıyorlar. Sağlık teşkilatlarının yönetiminde bunların görevlendirilmesi hizmetlerin daha sağlıklı yönetilmesini, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bu bölümden mezun olanların istihdamının artırılması gerekir. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında laboratuvar teknisyen ve teknikerlerinden sınırlı sayıda alım yaptı. Personel alımında ağırlık daha çok tıbbi sekreterlere verildi. Ancak laboratuvar bölümü, radyoloji ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi gibi bölümlerden alımlar az sayıda yapılıyor. Bunlar, Sağlık Bakanlığından adil atama talep ediyor. Atanmayı bekleyenlerin mağduriyeti giderilmelidir.

Sağlık Meslek Liseleri ile önlisans laboratuvar ve radyoloji bölümlerinden mezun olanların kısıtlı istihdam alanları genişletilerek iş bulmaları sağlanmalıdır. Özellikle taşerondan dolayı sıkıntılar bulunuyor. Şehir hastanelerinde taşeron elemanları laboratuvar ve radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin işinde çalışıyor. Bu istihdam sakıncalıdır. Hastane personeli de taşeron elemanlarının laboratuvar ve radyoloji gibi alanlarda çalıştırılmasını istemiyor ve şikâyet ediyorlar. Tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye gelen vatandaşların sağlığı tehlikeye atılıyor. Bu sorunun öncelikli olarak çözülmesini istiyoruz.

Sağlık Hizmetleri Yönetimi ile Radyoloji Bölümü mezunlarından açıkta kalanların acil olarak istihdamı sağlanmalıdır. Laboratuvar mezunlarından açıkta kalan meslek elemanının istihdamı için bir çalışma yapılmalıdır. Bunun için Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinde laboratuvar birimleri kurularak açıkta kalan laborantlar istihdam edilebilir. Sağlık Bakanlığı, laboratuvar teknisyen ve teknikerliği, Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve radyoloji bölümlerinden mezun olanların istihdamını artırmalı, bununla ilgili çalışma yapılarak bunların mağduriyeti giderilmelidir.” »Haber Merkezi