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Mağduriyetleri giderilsin

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, araştırmacıların mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Mağduriyetleri giderilsin

Başkan Kabayel, "Ek gösterge konusundaki temel talebimiz 1'inci dereceye gelmiş bütün personelin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi şeklindedir. Mevcut uygulamada araştırmacı kadrosunda bulunanlar bakımından bazı aksaklıklar yaşanmaktadır." dedi. 
Kabayel yaptığı açıklamada; “Şube müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yaptıktan sonra araştırmacı kadrosuna atanan personelimizin 3600 ek gösterge konusunda bazı kurumlarda tereddütler olduğu tarafımıza bildirilmektedir.  Araştırmacı kadrosundaki personelimizin büyük kısmı farklı kurumlardaki idareci kadrolarından bu kadroya atanmıştır. Araştırmacılarımıza hak ettikleri unvanların ek göstergesi olan 3600 ek gösterge uygulanmalıdır.  Söz konusu personelimiz zaten maaşları dondurularak, özlük hakları kısıtlanarak mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu nedenle araştırmacıların ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalı, özlük hakları iyileştirilerek mağduriyetlerine son verilmelidir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Mağduriyetleri Giderilsin
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