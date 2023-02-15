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Maddi ve manevi destek

Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal,  Yozgat Valiliği tarafından depremzedeler için başlatılan maddi destek kampanyasında 9 bin 520 Türk Lirası toplandığını söyledi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Maddi ve manevi destek

Başkan Ünal yaptığı açıklamada;  “Değerli hemşehrilerim ayni yardımların yanı sıra banka veya internet yolu ile nakdi para yardımı yapamayan yaşlıların belediyemize elden vererek ulaştıran katkı sağlayan yaşlılarımızın bir kuruşuna dokunulmadan Yozgat Valiliğimizin resmî deprem hesabına aktarılarak depremzedelerimizin yaralarında kullanılması sağlanmış ve nakdi yardım yapan vatandaşların paraları ziraat bankasından yatırılmıştır.” dedi.
Başkan Ünal, “Deprem bölgesindeki yaşayan çiftçilerimizin hayvanlarının enkaz altından kurtulmasının ardından beslenmesi ve besi yemi konusunda bizlerden acil destek bekliyorlar. Sizlerde nasıl ki afetin ilk gününden buyana omuz omuza vererek yardımlarımızı akın akın yağdırdığımız gibi yine aynı şekilde balya saman silajı veya balya yonca Silajı veya Besi Yemi yardımı yapmak isteyen hemşehrilerimiz toplama merkezimize getirmeleri veya nakdi olarak yardım yapmak isteyen hemşehrilerimiz için anlaşmalı 300 Türk Lirası karşılığında bir çuval yem parasını Belediyemizde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi süt birliğine gelerek destek olabilirler.” diye konuştu.
Başkan Ünal, “Depremzedeler için dışarıda barınma alanlarında ve çadırlarda kullanılmak üzere Yapılan odun sobalarında dışını ısıtmalarını biz az bulduk ve Özükavak belediyesi olarak onların o solan buruk ve soğuk bedenlerinde içi ısınsın diyerek soba üzerine konulacak bir bardak sıcak çay içmelerini sağlamak için Özükavak belediye Başkanlığı olarak tam 45 adet odun sobasına Özükavak Belediyemizden Özükavaklı hemşehrilerim adına alt üst takım 45 takım çay demliği bizden diyerek hazır ettik Mevla’m yar ve yardımcımız olsun rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Maddi Ve Manevi Destek
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