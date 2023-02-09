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Madalya ile döndüler

Turkcell Türkiye U16 salon Atletizm şampiyonasını tamamlandı. Bursa'da yapılan şampiyonada Bin 152 sporcu katıldı. Şampiyona da Yozgat’ı Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı sporcular temsil etti.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Madalya ile döndüler

Sorgunlu sporcular Turkcell Türkiye U16 salon Atletizm şampiyonasından madalya ile döndü.
Şampiyona da Nisa Pekyürek, gülle atma branşında 10.86’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken,  Muhammed Turgut Öztürk 3 bin metre yürüyüş branşında 16:01:04’lük derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Mahmut Tekin ise üç adım atlama branşında 10:93’lük derecesi ile  Türkiye beşincisi olarak  bronz madalya kazandı.
Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz, madalya kazanan sporcularını tebrik etti.
Öksüz, “Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında üç sporcumuz önemli bir başarı elde etti. Onları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. »Haber Merkezi

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Madalya Ile Döndüler
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