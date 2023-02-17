Maaşlar yardım olarak bağışlandı

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde yapılacak yardımlarda kullanılmak üzere en az bir maaşını bağışladığını belirten Başkan Zararsız, Profesyonel ve ücretli şekilde çalışan Şube ve İl Başkanları ve Yöneticileri ile sendika çalışanları da gönüllü olarak en az bir maaş olmak üzere bağışta bulundu dedi.

DEPREMZEDELERE 3 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Zararsız, Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren yaptığı insani yardımlarla dikkat çeken HİZMET-İŞ Sendikası, HAK-İŞ’in AFAD ile koordineli bir şekilde başlattığı “HAK-İŞ ile Birlikte Depremzedelere Sen de El Uzat” yardım kampanyasına geçtiğimiz hafta 3 milyon lira bağışta bulunmuştu.” diye konuştu.

"40 BİN ÜYEMİZE 100 MİLYON LİRA AFET YARDIM DESTEĞİ"

Zararsız, “HİZMET-İŞ Sendikası ayrıca, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 40 bin civarındaki üyesinin her birine 2.500 TL olmak üzere toplamda 100 milyon TL’yi bulan Afet Yardım Desteği yapma kararı aldı. Yardım destek ödemeleri 40 bin civarındaki üyenin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Üyeler, afet yardım desteklerini hiçbir kesinti olmadan alabilecekler.” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATA BAĞIŞ TEŞEKKÜRÜ

HİZMET-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak en az bir maaş yardımda bulunma kararını oy birliğiyle aldıklarını belirten HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Genel Başkan Arslan, Genel Yönetim Kurulu kararının ardından gönüllü olarak bir maaş yardımda bulunan HİZMET-İŞ teşkilatını da gösterdikleri birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhundan dolayı tebrik etti.

Arslan, “Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yardımına koşan, bağışlarıyla destek olan tüm teşkilat mensuplarımızı, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li olmanın manasına ve ruhuna uygun davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“GÜN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR”

Depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarma faaliyetlerinden çadır, jenaratör, battaniye, uyku tulumu, su ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerine kadar pek çok yardım faaliyetini başarıyla sürdürdüklerini kaydeden Arslan, şunları kaydetti: “Depremlerde hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hala enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak, bütün gücümüzle milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür.” »Haber Merkezi