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Lök yolu iyileşiyor

İl Özel İdaresi tarafından, sezon sonu yaklaşırken kırsalda çalışmalar aralıksız sürüyor.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Lök yolu iyileşiyor

Yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğüne bağlı ekipler hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber, Merkeze bağlı Lök Köyünde yol iyileştirme, bakım, onarım ve stabilize çalışmaları yürütüyor.
Ekipler tarafından köylerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz olarak sağlanması için yapılan planlamalar düzenli bir şekilde sürdürülmektedir. Özellikle kış şartlarından olumsuz etkilenen köy yollarında yapılan bakım, yama, stabilize ve kumlama çalışmaları ile onarım başta olmak üzere her türlü iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Ekipler hafta sonları dahil çalışmalara devam ediyor. 
Köy Muhtarı Hasan Önal; “ Köyümüzde hayatımızı kolaylaştıran ve yapılmakta olan yol iyileştirmesinden dolayı başta Sayın Valimizi olmak üzere İl özel idare ekiplerine devlet büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz.” diye konuştu. »Alpaslan Demir

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Lök Yolu Iyileşiyor
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