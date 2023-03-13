Lise öğrencilerini umreye gönderecek

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, 4 yıl önce kendisini ziyarete giden Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda ki eğitim gören öğrencilere hafızlığını tamamlayan öğrencileri Umre ‘ye göndereceğini sözünü vermişti. Hafızlığını tamamlayan öğrenciler Okul Müdürü İdris Çetin ile birlikte Yozgatlı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin'i ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, verdiği sözü unutmadığını ve en kısa zamanda hocalarıyla beraber kutsal topraklara Umre vazifelerini yapmaları için göndereceğini söyledi. Ayrıca Şahin, ziyarete giden öğrencilere ve okul müdürüne çeşitli hediyeler takdim etti.

Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İdris Çetin, Yozgat'ın hayırsever cömert iş insanı, memleket ve hafız sevdalısı Bilal Şahin'e; "Bilal Şahin bey bizi çok sıcak karşıladı. Öğrencilerimiz ile bir süre sohbet etti. 5’inci sınıftayken yine bu öğrenciler ziyarette bulunmuş hafızlıklarını tamamlayanları umre ziyaretine göndereceğini söylemişti. Öğrencilerimize bu senenin geçtiğini inşallah kısmet olursa tatilde dedi. Hafızlıklarını tamamlayan onlarca hafız öğrenciyi hocalarını umre ziyaretine gönderdiğini söyledi. Hafız öğrencilere Birbirinden değerli hediyeler takdim etti. Yozgat’ımızın Hayırsever iş insanı Bilal Şahin Beyin yardımı Yozgat dışındaki işlerimize de devam etmektedir. Bilal Şahin Bey her zaman maddi ve manevi olarak hafızların öğrencilerini İmam Hatiplerin ve eğitim camiasının yanındadır.” dedi.

HAFIZLARA HEDİYE

Yozgatlı Hayırsever iş adamı Bilal Şahin, Sivas Zeki Hayran İmam Hatip ortaokulunda hafızlık eğitimi alan kız öğrencilerine çeşitli hediyeler gönderdi.

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere kendisini hayır işlerine adayan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin kendisini hayır işlerine de adamaya devam ediyor.

Yozgat’ta hafızlık eğitimi gören öğrencileri ödüllendirerek ders çalışma şevklerini arttıran Şahin, bu kez de Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimi gören 12 öğrencinin tamamına Kur’an-ı Kerim çeşitli dini eserler, ferace, başörtüsü ve kıyafet hediyesi ayrıca 40 ilim sevdalısı talebelerde İlmihal ve Kur’an meali gönderdi.

Şahin’in hediyeleri Hatice Akbulut tarafından öğrencilere teslim edildi. Akbulut: "Hafıza ikram Allah'a ikramdır" hadisi Şerif'i mucibince gönlü Kur'an sevdalısı büyüğümüz Bilal Şahin bey Yozgat sınırları ile yetinmeyip memleketimizin her yerindeki Kur'an hafızı talebeleri ödüllendirmek sevindirmek ve ders çalışma şevklerini artırmak için çeşitli hediyeler gönderdiği şanslı il bu defa Sivas olmuştur. Sivas'ta zeke hayran İmam Hatip ortaokulunda hafızlık yapan öğrencilere Kur’an-ı Kerim, meal, tecvit ilmi kitabı, Kur'an okuma esasları, peygamberler tarihi, ilmihal gibi çeşitli dini eserlerin yanı sıra ferace, başörtüsü ve bazı kıyafetler hediye etti. Ömrü boyunca kendisini Kur'an'a hizmet edenlere ve kuran ehli olan kimselere hizmete adayan Bilal Şahin Bey’e hediye gönderdiği öğrenciler tarafından sevinç ve mutlulukla karşılamakla beraber ona bol bol hayır dua edip Allah'tan sağlık sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömür dilediler. Bilal Bey’i de en çok mutlu eden bu duaları olmak almak ve Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu dile getirdi.” diye konuştu. »Haber Merkezi