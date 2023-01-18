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Lenfödem hastaları dikkat

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, meme kanseri veya meme ameliyatı sonrası görülen lenfödem hastalığının tedavisini ve hastaların dikkat etmesi gerekenleri konuştu.

18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Lenfödem hastaları dikkat

Lenfatik sıvının, lenfatik sistemin kapasitesini aşması durumunda veya lenfatik transport kapasitesinin bozulması sonucunda lenfödem oluştuğunu anlatan Dr. Barutçu, “Gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan neden, meme kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen lenfödemdir. Koltukaltı bölgesindeki lenf akımının engellenmesi sonucu meydana gelir; kolun şişmesine, kolda rahatsızlık hissine ve anormal bir görüntüye sebep olur.” şeklinde konuştu.
Lenfödemin belirtileri hakkında konuşan Dr. Nurhan Barutçu şunları söyledi: “En sık görülen belirtiler, kolda sıkışma, dolgunluk hissi, ağrı, karıncalanma, şişlik ve kızarıklık, kol, el ve el bileğinde hareket zorluğu, saat, yüzük ya da bileziğin sıkması, deride gerginlik hissidir.”
Lenfödem’de erken tanının çok önemli olduğunu belirten Dr. Barutçu, “Tedaviye geç başlanması, yetersiz veya yanlış tedavi uygulanması sonucu hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artarak oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir.” dedi.
Lenfödem tedavisinde, hasta eğitimi, cilt bakımı, kendi kendine masaj, eğitimli tarafından yapılan elle lenf drenajı, bası giysisi veya bandajlama, basınç pompaları ve egzersizler uygulandığını aktaran Dr. Nurhan Barutçu, “Kişinin durumuna göre fizik tedavi hekimi tarafından belirlenen bu tedavilerin biri veya birkaçı uygulanabilir. Lenfödem tedavisi için dünyaca kabul görmüş standart altın tedavi, kompleks dekonjestif (KDT) tedavidir. KDT tedavisi, manuel lenf drenajı (MLD), kompresyon tedavisi, egzersizler ile cilt ve tırnak bakımını içerir.” diye belirtti.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Barutçu lenfödemli hastanın dikkat etmesi gerekenleri şöyle özetledi: “Cilt yaralanmalarından kaçınılmalı, sivrisineklerin bulunduğu ortamdan uzak durulmalı, şiş koldan iğne yapılmasına izin verilmemeli, sigara içilmemeli, etkilenmiş koldan tansiyon ölçtürülmemeli, sıcak banyo ve duştan sakınılmalı, güneş yanıklarından korunulmalı, çok dar kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Bası giysisi gün boyu giyilmeli, 6 ayda bir kontrol için doktora başvurulmalıdır. Uygun aktivite ve egzersizler içinse doktora danışılmalıdır. Yüzme, kişisel manuel lenfatik drenaj, yoga, su egzersizleri lenfödem için yararlı aktivitelerdir.”
Obezite ve fazla kilonun, şişliğe olumsuz etki edebileceğini sözlerine ekleyen Dr. Barutçu, “İdeal kilo korunmalı. Az yağlı, az tuzlu, bol lifli diyet lenfödem hastaları için önerilmektedir.” diyerek sözlerine son verdi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Lenfödem Hastaları Dikkat
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