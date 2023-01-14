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“Lanetliyorum…”

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir “İsveç’in başkenti Stockholm’de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Ülkemizi hedef alan bölücü terör örgütü teröristlerinin bu iğrenç ve menfur eylemini kabul edemeyiz” dedi. 

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
“Lanetliyorum…”

Başkan Taşdemir konu ile alakalı yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Bu konuda Türkiye’nin herhangi bir taviz vermesi beklenemez. Avrupa’nın medeni sayılan ülkesinde terör mesajları gönderen bir eyleme İsveç makamları göz yummuş izin vermişlerdir. Bu asla kabul edilemez. Amaçlarını basitleştikleri maskenin altında savunmak teröre arka çıkmak, “ifade özgürlüğü” kisvesi altında teröristlerin çirkin oyununu desteklemek demektir. İsveç’in demokrasisine açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. İsveç yetkilileri teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı eylemin sorumlularının derhal tespit edilmesi gerekmektedir İsveç şunu bilsin ki sustuğumuz şeyler konuştuklarımızdan daha çok yıpratır. Bu hadsizliği kınamakla kalmıyor lanetliyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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