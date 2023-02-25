Kutsal topraklardan yardım eli

Umre seyahati sırasında, grup üyeleri kutsal topraklarda verecekleri sadakaları toplayıp yaklaşık 17 Bin 555 TL tutarında bir yardım toplayarak, bu yardımı Boğazlıyan Belediyesi’nin Deprem Yardım Hesabı’na gönderdiler.

Boğazlıyan, Çayıralan, Sivas ve Kırşehir’den oluşan grup, Boğazlıyanlı emekli İmam Birol Karabulut, rehberliğinde umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Ancak bu seyahat sadece manevi bir deneyim olmadı, aynı zamanda bir yardımseverlik örneğini de sergilediler.

Habib Kağan Turizm tarafından düzenlenen bu umre seyahati sırasında, grup üyeleri kutsal topraklarda verecekleri sadakaları toplayıp yaklaşık 17 Bin 555 TL tutarında bir yardım topladılar. Bu yardım parasını da Boğazlıyan Belediyesinin Deprem Yardım Hesabı’na gönderdi.

Birol Karabulut, toplanan parayı depremzedeler için göndermenin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi. Ayrıca, Kabe’den gönderdikleri selamla “Biz hep birlikte güçlüyüz” mesajını da iletmeyi ihmal etmedi.

Yardımseverlik ve dayanışmanın önemi, özellikle son dönemlerde yaşanan doğal afetler ve pandemi sürecinde daha da anlaşıldı. Bu nedenle, bu tür topluluklar ve bireylerin örnek davranışları, toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

Boğazlıyan, Çayıralan, Sivas ve Kırşehir’den gelen bu grup, sadece umre ziyareti yapmak için gitmediler. Aynı zamanda, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibine yardım eli uzattılar. Böylece, küçük bir yardım bile birçok insanın hayatında büyük bir fark yaratabileceği gerçeği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Habib Kağan Turizm’in düzenlediği bu umre seyahati, sadece ibadet amaçlı olmadı. Grup üyeleri, birbirleriyle dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyerek, bir arada olmanın önemini de vurguladılar.

Umre ziyareti sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak toplumsal sorumluluk bilincinin bir örneğini sergileyen umreciler, bu tür yardımseverlik örneklerinin toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün gelişmesine katkı sağlayarak, insanlar arasındaki bağların güçlenmesine yardımcı olacağına inandıklarını ifade ettiler. »Haber Merkezi