Kutsal topraklara ulaştılar

Yozgat'ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde eğitim ve öğretimlerini sürdüren Hafız ve Hafize belgeleri bulunan öğrencilerinden oluşan kafileyi umre vazifelerini yapmaları için kutsal topraklara göndermişti.

Ankara Esenboğa Havalimanından hareket eden öğrenciler ve din görevlileri, yaklaşık 3 saat süren hava yolculuğunun ardından Suudi Arabistan'nın Cidde şehrine ulaştı. Otel yerleşimlerinin ardından Üniversite öğrencileri ve hocalarından oluşan 35 kişi, ilk umre ziyareti Kabe-i Muazzama'ya geçti. »Haber Merkezi