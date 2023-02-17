Kurumlar sahada

Ziyaret sırasında Dereli, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve ülkenin geleceği için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Dereli ayrıca, devletin hizmetleri için dua ederek “Rabbim devletimize zeval vermesin, Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada inşallah bunun da üstünden elbirliğiyle geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli’nin, Hatay’ın Antakya ziyaretinde AK Parti İl Genel Meclis üyesi Aziz Başak’ta eşlik etti. »Haber Merkezi