Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.008,58
ALTIN
1.112,80
DOLAR
18,88
STERLİN
22,60
EURO
20,13

Kurumlar sahada

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Hatay’ın Antakya ilçesinde geçici görevle çalışan ilçe trafik memuru Sait İnce’yi ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Kurumlar sahada

Ziyaret sırasında Dereli, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve ülkenin geleceği için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.
Dereli ayrıca, devletin hizmetleri için dua ederek “Rabbim devletimize zeval vermesin, Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada inşallah bunun da üstünden elbirliğiyle geleceğiz.” ifadelerini kullandı.
AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli’nin, Hatay’ın Antakya ziyaretinde AK Parti İl Genel Meclis üyesi Aziz Başak’ta eşlik etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kurumlar Sahada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Ülkü ocakları sahada
Ülkü ocakları sahada
Karaca’dan plaket
Karaca’dan plaket
Sorgun’a döndüler
Sorgun’a döndüler
Psikososyal destek
Psikososyal destek
Ailelere ziyaret
Ailelere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim