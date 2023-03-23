Kurul toplantısına katıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığındaki toplantıya YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz Türkiye’deki 209 devlet ve vakıf üniversitesinin rektörleri katıldı. Toplantıda, üniversiteler arasındaki akademik koordinasyon çalışmaları ile ‘Üniversitelerarası Kurul’un gündemine ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, yaralılara acil şifalar diledi. Toplumun tüm kesimleri gibi Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin depremin yaralarını sarmak için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özvar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Depremden doğrudan etkilenen illerde 16’sı devlet 2’si vakıf olmak üzere 18 üniversitemiz bulunmaktadır. Türkiye’deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15’i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır. Öğrencilerimizle birlikte bölgede yer alan ve depremden doğrudan zarar gören 18 üniversitemizde görev yapmakta olan yaklaşık 17 bin akademisyenin de yaşanan felaketten etkilendiğini hatırlatmamız gerekmektedir. Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan idari personel sayısı ise yaklaşık 30 bindir. 127’si uluslararası olmak üzere toplam bin 423 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım." YÖK’ün ileriye dönük projelerinden de bahseden Prof. Dr. Özvar, “Öncelikle, yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından, depremde zarar gören bölgelerimizin yeniden kalkınmasına Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki süreçte tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu konuda, ilk olarak Yükseköğretim Kurulu ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle, deprem bölgesindeki üniversitelere yönelik AR-GE çalışmalarının çeşitlenmesi ve hızlanması için ortak proje çağrısında bulunacağız ve bu kapsamda projeleri destekleyeceğiz” dedi.

Yükseköğretime ilişkin ileriye dönük hedefleri ve beklentileri paylaşan Prof. Dr. Özvar, “Yapılan düzenlemeler ile üniversitelerimizin akademik personel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çok önemli adımlar attık. Öğretim elemanlarımızın kadro sorunlarına yönelik norm kadro uygulamasında önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik ve esneklikler tanıdık. Ayrıca, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere, lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getirdik. Bugüne kadar araştırma odaklı üniversitelere sağlanan en büyük fonu, 2022 yılı Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği ile başlattık. Yükseköğretim Kurulumuz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında desteklenecek projeler için bir protokol yaptık. Bu yıl ilk defa uygulanacak bir düzenleme ile çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettik” diye konuştu.

YÖK’ün öğrencilere ve araştırmacılara yönelik yeni burs programları ile ilgili bilgi veren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uluslararası Araştırmacı Destek Programları, Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi, Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi, Akademik Birikim Projesi, Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı gibi destek programlarını uygulamaya koyacaklarını söyledi. »Haber Merkezi