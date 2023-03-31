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Kurtulacakları günü bekliyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yapmış olduğu konuşmada Yozgat’ın sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor.

31 Mart 2023 Cuma 15:25
Kurtulacakları günü bekliyorlar

Milletvekili Keven, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerin yol sorununu el aldı.

Köy yollarının çamur içinde olduğunu belirten Keven, “Türkiye, bu köylerin yollarına, bu fotoğraflara bir baksın. Bu yollar Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Bozhüyük, Çağlayan, Ardıçalanı, Çerçialanı, Hüyüklüalanı, Veziralanı, Yazılıtaş köylerinin çamurlu yolları ve hâlâ bu köylerin yolları yapılmadı. Bu köylerimizin köy içi kilit taşları yok, yol sorunları devam ediyor. Bu çağda çoluk çocuk çamur içinde yürümek zorundalar. Yozgat'ta kanalizasyonu olmayan köyler var, yolu asfalt olmayan köyler var. Nedenini söylediğim zaman AKP'li arkadaşların zoruna gidiyor. Vatandaşla oy pazarlığı yapmayı bırakın ve hizmet yapın. Bir kez daha uyarıyorum, bu ayrımcılığı tarih unutmayacak. Bu köylerimize söz o yollar inşallah bu yaz çamurdan kurtulacak. 14 Mayıs’tan sonra ülkenin her yerinde çiçekler açacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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