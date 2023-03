“Kurtaracağız”

Sosyal Güvenlik Kurum önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına sendika üyeleri ve SGK çalışanları katıldı.

SGK çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Başkal, “Bildiğiniz üzere 2 milyon 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren, kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Kanun TBMM’den geçerek kanunlaşmış, uygulamada kadrosu 38 bin olmasına rağmen fiilen 23 bin personel ile rutin iş yükü kamu ortalamasının üzerinde olan SGK çalışanlarıyla 2 milyon 250 bin vatandaşımıza 1-2 ayda aylık bağlanması istenmektedir. Yıllık ortalama aylık bağlama kapasitesi 400 bin olan kurumda olması gereken personelin yaklaşık yüzde 50 eksiğiyle hizmet veren kurumda 6 yıllık işin 1veya 2 ayda yapılması istenilmektedir. Böyle bir iş yükünün, hiçbir karşılığı olmadan SGK çalışanlarından istenmesi, beklenmesi dünyanın her yerinde angaryadır. Angarya da anayasamıza göre suçtur. Sendikamız Türk Büro Sen bu kadar ağır iş yüküne karşın SGK çalışanları için; “666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi, kurum içi uzmanlık hakkı verilmesi, Sosyal Güvenlik Hizmetleri sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi, 666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi” hususları sayın bakanımıza hazırladığımız rapor ile sunulmuştur. Sendikamız Türk Büro Sen kurulduğu günden bu güne, “bizim ilkemiz önce ülkemiz” diyen, sorumlu sendikacılığı kendine yol ve yöntem olarak belirlemiş Türkiye sevdalılarının meydana getirdiği bir sivil toplum kuruluşudur. Ancak, Sendikamız “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ülküsüne de sıkı sıkıya inanmış bir sendikadır. Bu nedenle, SGK çalışanlarının kendilerine yüklenen iş yükünün karşılığı dahi olmayan; 3 ayda bir yapılması öngörülen ödemeye ilişkin yasal düzenlemenin ivedilikle TBMM’den geçmesini, ayrıca yukarıda belirtmiş olduğumuz diğer taleplerimizin karşılık bulması için Türk Büro Sen olarak her platformda çalışmalarımız özveri ile devam etmektedir. Bugün SGK çalışanlarının özlük haklarının bu durumda olmasının sorumlusu 12 senedir toplu sözleşme masasında memurların ve SGK çalışanlarının haklarını aramayan yetkili etkisiz sendikadır. SGK çalışanlarını içinde bulundukları düşük ücret ve maaşlardan kurtaracak yer toplu sözleşme masasıdır. Bugün “pireye kızıp yorgan yakma” zamanı değildir. Gün yetkiye en yakın sendika Türk Büro Sen’e destek verme Türk Büro Sen’i yetkili kılma zamanıdır. SGK çalışanlarının bugün de yarın da yanında olacak olan ve SGK çalışanları düştükleri durumdan kurtaracak olan Türk Büro Sen'dir. SGK çalışanlarının mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi amacıyla, haklı ve ısrarlı taleplerimizin takipçisi olacağımız ve somut adım atılmasına yönelik görüşmelerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin