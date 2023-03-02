Kurslar devam ediyor

Yazıcı yaptığı açıklamada; “Dikiş nakış, işaret dili, tiyatro, etkili okuma teknikleri, rehabilite amaçlı etkinlik, resim sanat eğitimi, dekoratif ahşap süsleme, Kur'an-ı Kerim okuma, filografi, ahşap yakma, örgü yapma, ebru, okçuluk vb. 35 alanda kurs açılmış olup 589 depremden etkilenen vatandaşımız açılan kurslarda eğitim görmektedir. Vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Halk Eğitim Merkezlerimiz kurs faaliyetlerine devam edecektir. Emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi