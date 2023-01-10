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Kursiyerlere seminer

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular ile Teknoloji Bağımlılığı Semineri" düzenlendi.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
Kursiyerlere seminer

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er ile Öğretmen Elif Şahiner tarafından Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerine yönelik "Aile Eğitim Programı" kapsamında "Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular ile Teknoloji Bağımlılığı Semineri" hakkında bilgiler verildi.
Düzenlenen seminer teknoloji bağımlılığına farkındalık oluşturmak adına kursiyerlere broşür dağıtılarak konunun önemine dikkat çekildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KURSiYERLERE SEMiNER
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