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Kur’an-ı Kerim kursu verilecek

Ülkü Ocakları Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından Cuma günleri saat 19:00’da ücretsiz Kur’an-ı Kerim kursu verilecek.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Kur’an-ı Kerim kursu verilecek

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, “Cennet Mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in “Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.” sözünü şiar edinerek Yozgat Ülkü Ocakları İl başkanlığı olarak din, edebiyat, sanat, spor gibi her alanda kadınlarımızı ve çocuklarımızı eğitime teşvik etmeye özen gösteriyoruz. İnanıyoruz ki Türklük şuur ve gururu İslam ahlak ve faziletini hayatına benimseyen her  kadın gelecek nesillere yön verir.” dedi.
“Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğretendir” hadisini hatırlatan Başkan Şahbaz, Sorgun Ülkü Ocaklarında, ücretsiz Kuran kursu düzenleyeceklerini ifade etti.
Ülkü Ocakları Sorgun İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ise, “Ülkü Ocakları kültürünü Türk töresinden, ahlakını İslam faziletinden alır. Şanlı mazimize dönüp Türk töresine baktığımızda elif duruşlu, iffet abidesi kadınlarımızın gerek sosyal yaşantılarında ve toplumda gerek devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu  birçok başarıya ulaştıklarına tanıklık edebiliriz. Milli Mücadele döneminde de Türk kadınlarımızın gerek cephede, gerekse cephe arkasında göstermiş oldukları fedakârlık ve mücadele azmi, onların gerçek kimliklerini ön plana atmıştır. Ocaklarımızda ne kadar erkek kardeşimiz varsa bir o kadar da kadın kardeşimiz olmasını temenni ediyoruz.” dedi. »Alpaslan Demir

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