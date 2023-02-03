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Kuralar 15 Şubat’ta

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Kuralar 15 Şubat’ta

Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dâhil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi. 
»Haber Merkezi

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Kuralar 15 Şubatta
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