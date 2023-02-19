Küçük yürekler büyük umutlar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay’da, depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yozgat’tan gönderilen oyuncaklar, çocuklara verildi.

Yozgat’taki çocuklar tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere verilen oyuncaklar ve mektuplar Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından depremzede çocuklara ulaştırıldı.

İlk günden itibaren sahada olduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak personellerimiz ile birlikte, ilk günden tüm ekibimiz ile sahayı bir an bile boş bırakmadık.” dedi.

Hatay’da yer alan personeller ise, “Oyuncak kardeşliği kapsamında Yozgat’taki evlatlarımızın gönderdiği oyuncakları buradaki evlatlarımıza ulaştırdık. İlimizdeki yavrularımızın Hassa’daki kardeşlerine gönderdikleri oyuncakları ve mektupları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık.” İfadelerini kullandılar. »Haber Merkezi