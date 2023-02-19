Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18

Küçük yürekler büyük umutlar

Hatay’daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü. Yozgat’ta yaşayan çocuklar depremden etkilenen çocukları unutmadı. 

19 Şubat 2023 Pazar 02:47
Küçük yürekler büyük umutlar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay’da, depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı. 
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yozgat’tan gönderilen oyuncaklar, çocuklara verildi.
Yozgat’taki çocuklar tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere verilen oyuncaklar ve mektuplar Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından depremzede çocuklara ulaştırıldı. 
İlk günden itibaren sahada olduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak personellerimiz ile birlikte, ilk günden tüm ekibimiz ile sahayı bir an bile boş bırakmadık.” dedi.
Hatay’da yer alan personeller ise, “Oyuncak kardeşliği kapsamında Yozgat’taki evlatlarımızın gönderdiği oyuncakları buradaki evlatlarımıza ulaştırdık. İlimizdeki yavrularımızın Hassa’daki kardeşlerine gönderdikleri oyuncakları ve mektupları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık.” İfadelerini kullandılar.  »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Küçük Yürekler Büyük Umutlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“YAN YANAYIZ”
“YAN YANAYIZ”
“İlk günden itibaren sahadayız”
“İlk günden itibaren sahadayız”
Eller semaya açıldı
Eller semaya açıldı
Buz kütlesi düştü
Buz kütlesi düştü
Çardakçı’dan ziyaret
Çardakçı’dan ziyaret
Program düzenlendi
Program düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim