“Küçük porsiyonlar tercih edin” 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iftara kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlamak gerektiği söylendi.

Çorbadan 10-15 dakika sonra ana yemeğe geçilebileceği söylenen İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İftarda 1-2 dilim ekmek veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna yiyebilirsiniz. Tam buğday ekmeği, bulgur pilavı, kepekli makarna vb. tercih edin” denildi.

“TUZLU VE BAHARATLI YİYECEKLER YENİLMEMELİ”

Açıklamada sahura kalkmanın önemli olduğu belirtirilerek, şunlar söylendi; “Ramazanda öğünlerinizi genel olarak sahur, iftar ve ara öğün şeklinde düzenleyebilirsiniz. Böylece gün içinde almanız gereken besin ögelerini 3 öğüne bölmüş ve tek bir öğüne yüklenmemiş olursunuz. Sahura kalkmayı alışkanlık haline getirmek yapılacak en doğru davranıştır, bu şekilde hem açlık süreniz azalır hem de metabolizma hızınızı korumuş olursunuz. Sahurda yemek olarak da çorba, az yağla yapılmış zeytinyağlı yemekler veya hafif kahvaltılardan birisini seçmek en doğrusu olacaktır. Ayrıca susuzluğu tetikleyecek aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler yenilmemelidir. Çalışma temposu yoğun olanlar fiziksel güç harcayarak terleyen kişiler mutlaka iftarla sahur arasında yeterli su tüketmeliler” ifadelerine yer verildi.

“ARALIKLARLA YEMEKLER TÜKETİN”

Tatlıyı iftardan hemen sonra yemek yerine belirli bir aradan sonra yemek gerektiği vurgulanan açıklamanın devamında, “İftar öğünü de en az sahur kadar önemli, orucu bir çorba ile açılmak ve bir süre ara verdikten sonra yemeğe geçilmek doğru tercihtir. İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide barsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftardan sahura kadar öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen gösterin. Tatlı seçiminizi iftardan hemen sonra yapmak yerine birkaç saat sonra ara öğünde tercih etmek ve ağır şerbetli tatlılar yerine hafif meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha sağlıklı olacaktır” denildi.

“BOL SU İÇİN”

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi; “Ramazanda hareketsizlik, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına bile neden olabilir. İftardan sonra yarım saatlik yürüyüşler yapmak sindirimi kolaylaştırır. Ramazan süresince meyve tüketimi ihmal edilir. Günde en az 2 porsiyon meyveyi çiğ ya da şeker ilave etmeden pişirerek komposto olarak tüketmeye çalışın. İftar ve sahur arasında bol su ve ayrıca maden suyu içmeye özen göstermelisiniz. Ramazan ayında, mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol etmek için en doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulamadır. Fazla yağ alımına sebep olacak kızartma ve kavurma yöntemlerini uygulamamaya özen göstermelisiniz.” Melike Aslı Arslan