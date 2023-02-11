Kriz masası toplandı

Deprem konusunda yapılan ve yapılabilecek yardımların detayları kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri tarafından değerlendirildi. İhtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapılarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm kuruluşları ile halkımızın hizmetinde olduğu bildirildi.

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