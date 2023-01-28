KRC Emlak açıldı

Yozgat’ta faaliyete başlayan KRV Grup Emlak’ın açılış törenine Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Akdemir, Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar odası Başkanı Hüseyin Güven ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış sonrası bir açıklama yapan KRC Grup emlak yönetim kurulu başkanı Zülfikar Karaca; “ KRC Grup Emlak Yozgat’ta bu hafta itibariyle hizmete girmiş bulunmaktayız. Allah hayırlı işler nasip etsin daha önce bu sektöre uzak değiliz yaklaşık 20 yıllık bir esnaf geçmişimiz var burada da alım satım üzerine hizmet vereceğiz. Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olsun eşlerimizden dostlarımızdan Allah razı olsun KRC Grup Emlak olarak lise caddesinde ki ofisimizde bundan sonra Yozgat’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. »Haber Merkezi