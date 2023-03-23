Köylülerle istişare

İlçe başkan yardımcısı Ali Karacabey ile birlikte ziyaret ettikleri Avsaralan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Karataş, köylülerin selamına da karşılık verdi. Misafirperverliği için Köy Muhtarı Yusuf Kocaaslan'a teşekkür eden Karataş ve beraberindekiler, bölgedeki gelişmelerle ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Karataş, yaptığı açıklamada "Köylülerimiz bizim için çok önemli. Köylerimizin kalkınması ve gelişmesi için üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizler de Çayıralan ilçesi olarak buna destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

İlçe başkan yardımcısı Ali Karacabey ise "Avsaralan köyümüzdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için son derece önemlidir. Bu doğrultuda 2023 yılı yatırımlarımızı belirleyip, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Avsaralan Köyü Muhtarı Yusuf Kocaaslan da "AK Parti Çayıralan ilçe teşkilatının ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduk. Kendileri ile birlikte köyümüzdeki sorunları ve talepleri ele aldık. İnşallah bu çalışmalar köyümüzün kalkınması ve gelişmesi için faydalı olacak." şeklinde konuştu.

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