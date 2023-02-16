Köylülere ziyaret

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ilk gününden itibaren Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Vali Ziya Polat, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hassa’da depremzedelerin ihtiyaçları konusunda koordinasyonu sağlama noktasında gece gündüz demeden görevli ekiplerle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Depremden zarar gören Hassa'nın köylerini ziyaret eden Vali Polat, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunup taleplerini aldı. »Alpaslan Demir