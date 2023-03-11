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Köy yolları iyileştiriliyor

Çayıralan Kaymakamlığı girişimleri ile ilçeye bağlı köy yollarında bulunan ve tehlike arz eden alanlarda görüş mesafesini artırmak için virajlar kırılıyor. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Köy yolları iyileştiriliyor

Çayıralan Kaymakam Vekili Mustafa Çelik’in koordinesinde Aşağıtekke - İnönü - Yukarı Yahyasaray hattındaki grup yolundaki tehlike arz eden virajlar kırılarak genişletiliyor. Bu sayede görüş alanı daha artacağı için kazaların da önüne geçilmesi bekleniyor. 
Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri tarafından İnönü hattındaki yolların bakımları yapılırken, önümüzdeki hafta içinde de Avşaralan köy yolundaki tehlike arz eden virajlarda çalışma yapılacağı bilgisine ulaşıldı. »Haber Merkezi

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Köy Yolları Iyileştiriliyor
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