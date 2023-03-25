Köy yolları iyileştiriliyor

Köy merkezinden başlamak üzere ilçe bağlantı yoluna 3 km mesafedeki Avşaralan ve Güzelyayla köylerinin kullandığı yolun dar oluşu ve virajlar sebebiyle karşıdan gelen aracın gözükmemesi sonucu tehlike arz ediyordu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat İl Genel Meclis Başkanvekili ve Çayıralan Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Abdulbaki Karataş, köy yollarının kalitesini yükseltmek için iyileştirdiklerini söyledi.

Yozgat il Özel İdaresinden temin edilen Paletli kepçe ile Tehlike arz eden virajlı bölgelerin kırıldığını ve köy yolunda genişletme yaptıklarını dile getiren Karataş, kepçe temini için il Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti.

Sürekli çalışmaları yakından takip eden köy muhtarı Yusuf Kocaaslan ise “Allah devletimize zeval vermesin. Kepçemiz günlerdir köy yolumuzda çalışıyor. Kırılacak bölgeleri kırıp çıkan malzeme ile çukur bölgeleri doldurarak sağlı sollu yollarımızı genişletme şansımız oldu. Tüm eksikliklerimiz için koşturan İl Genel Meclis Üyemiz Karataş ve İlçe Kaymakamımız Sayın Çelik’e teşekkür ederim” dedi. »Haber Merkezi