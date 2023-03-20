KOP’tan destek

Hayvan hastanesi klinik eğitimi ve kırsala yönelik hizmet kalitesinin arttırılması için imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kısa adı KOP TEYAP olan KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı kapsamında desteklediği ‘Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin Klinik Eğitimi ve Kırsala Yönelik Hizmet Kalitesinin Arttırılması projesi’ için imzalar atıldı. KOP İdaresinde gerçekleştirilen imza törenine KOP Başkanı Murat Karakoyunlu ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy katıldı.

“UYGULAMALI AKADEMİK ÖĞRENME VE HAYVAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile yapılan iş birliği neticesinde hem öğrencilerin akademik eğitimlerine katkı sağlandığını hem de hayvan sağlığı ve güvenliği açısından önemli sonuçları olacağını ifade eden KOP Başkanı Murat Karakoyunlu; “Özellikle hayvan hastanesi konusu, ülkemizin hayvan haklarına bakışı açısından da önemli. Hayvan hastanesinde yapılan çalışmaları kıymetli buluyoruz. Gerek küçükbaş gerek büyükbaş gerek evcil veya yaban hayatı hayvanlarının tedavi ediliyor olması değerli. Bu anlamda projemizin özellikle akademik anlamda eğitime yönelik boyutunun da olması, öğrencilerimizin sunulan sistemle doğrudan irtibat kurabilmesi, muayene süreçlerinin takip edebilmesine olanak sağlanması bizim için önemli. Protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

“KOP-SELÇUK İŞBİRLİĞİNDEN ÇOK MUTLUYUZ”

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ise SÜ Veteriner Fakültesinin bünyesindeki küçükbaş ve büyükbaş havyan hastanelerinin Türkiye’nin en güçlü hastaneleri arasında yer aldığını, bu anlamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile iş birliği geleneğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Akademisyen arkadaşlarımızın öncü çalışmalar yapıyor olması kıymetli. Konya Ovası hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısı bakımından oldukça önemli bir ova. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yeşil kampüs, yeşil enerji, çeşitli pilot uygulamalarda Tıp Fakültemiz ve Teknoloji Fakültemizdeki çalışmalarda daha önce iş birliği gerçekleştirdik. KOP – Selçuk Üniversitesi iş birlikleri öncü bir konuma sahip. Diğer üniversitelerde model olarak uygulanabiliyor. Bu anlamda da çok mutluyuz. Protokolümüzün hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Protokol çerçevesinde SÜ Veteriner Fakültesi eğitim altyapısının geliştirilmesi ve Hayvan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde buzağı kayıplarının azaltılması amaçlanıyor. KOP kırsalında ultrasonla uygulamalı eğitim ve sağlık hizmeti verilmesi hedeflenen protokolde ameliyathane kamera sistemiyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması da planlanıyor. »Haber Merkezi