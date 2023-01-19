Koordinasyon toplantısı

Vali Ziya Polat, Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Vali Polat; “Genel Bütçe ve Mahalli İdare Yatırımları olarak; 2022 Yılı VI. Dönem Sonu İtibariyle, Ulaştırma - Haberleşme Sektöründe, 11,3 Milyar TL proje bedelli 54 Adet proje, Tarım Sektöründe, 11,2 Milyar TL proje bedelli 114 Adet proje, Enerji Sektöründe, 321,3 Milyon TL proje bedelli 5 Adet proje, Eğitim Sektöründe, 1,7 Milyar TL proje bedelli 62 Adet proje, Sağlık Sektöründe, 149 Milyon TL proje bedelli 12 Adet proje, Turizm Sektöründe, 571 Bin TL proje bedelli 3 Adet proje, Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Sektöründe, 1,7 Milyar TL proje bedelli 107 Adet proje, Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi Sektöründe, 184,6 Milyon TL proje bedelli “12 Adet” proje olmak üzere, 26,8 Milyar TL proje bedelli, toplam 369 proje uygulandı. Projelerin 2022 Yılı Ödeneği 5,2 Milyar TL olup, 2022 Yılı VI. dönem sonu itibariyle; Ulaştırma-Haberleşme sektöründe 7,1 Milyar TL, Tarımda 1,1 Milyar TL, Enerjide 225 Milyon TL, Eğitimde 248,4 Milyon TL, Sağlıkta 13,7 Milyon TL, Turizmde 364 Bin TL olmak üzere, Diğer Kamu Hizmetleri – İktisadi sektöründe 121 Milyon TL, Diğer Kamu Hizmeti-Sosyal sektöründe 491,7 Milyon TL, 9,3 Milyar TL harcama yapıldı. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 62,60’dir. 369 projeden; 132 adedi tamamlanmış,123 adet projede çalışmalar devam etmekte, 40 proje ihale aşamasında, 55 projeye ise başlanılamamış olup, 19 proje ise tasfiye edildi.” İfadelerini kullandı.

2022 yılı / VI. dönem toplantısında, geçen yılın son döneminin değerlendirilmesi, geçen yılın toplu değerlendirilmesi, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi. İl AFAT Müdürlüğünce İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Planının ilerleme durumuna ilişkin sunum yapıldı.

Daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri 2022 Yılı VI. dönem sonu itibariyle yatırımları hakkında kısa bilgi sunumu yaptı. »Alpaslan Demir