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Koordinasyon toplantısı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. 

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Koordinasyon toplantısı

Söz konusu toplantıya DSİ Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları katıldılar. 
Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller depremin ilk gününden itibaren bugünde kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.
DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonunda yapılan koordinasyon toplantısında açılış ve değerlendirme konuşması yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,’ Öncelikle ülkemizde yaşanan bu deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara sabırlar diliyorum. DSİ olarak açıkçası yaşanan bu afette anında gerek sahada ve gerekse merkezimizde kurulan kriz masamızda koordine olduk. Tek yürek olarak taleplerin anında karşılanması çok önemliydi. İlk günden itibaren gerek personel gerekse iş makinesi ve ekipman ile anında sahada koordine olmayı başardık. Bu çok önemliydi. Görevimiz olsun olmasın bütün talepleri karşılamaya çalıştık. Bugüne kadar sahada ve merkezimizde fedakârca çalışma yürüten DSİ ailemizin her bir ferdini tebrik ediyor, başta fedakâr aileleri olmak üzere kendilerine teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Balta’nın değerlendirme konuşmalarının ardından toplantıda bundan sonra bölgede yapılacak çalışmalar masaya yatırılarak, değerlendirme ve istişarede bulunuldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Koordinasyon Toplantısı
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