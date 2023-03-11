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Koordinasyon merkezini ziyaret etti

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da incelemelerde bulundu.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Koordinasyon merkezini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Hatay’ın İskenderun ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Toplantının ardından ilçedeki Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret eden Bakan Bozdağ, depremzede vatandaşlarla sohbet etti. Konteyner kurulum aşamasını da takip eden Bakan Bozdağ, çocuklara da özel zaman ayırdı.
ADLİYE PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Konteyner kentte yapılan incelemelerin ardından İskenderun Adliye Sarayını ziyaret eden Bakan Bozdağ, adliye personeliyle bir araya geldi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Adalet Bakanı Bozdağ, çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Böyle zamanda birlikte olmak son derece önemli Allah hepinizden razı olsun. Hem deprem gördünüz hem çalışıyorsunuz onun için size iki defa teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda işinizi bırakmadınız, insanlara yardım ediyorsunuz. Çok çok sağ olun.” diye konuştu. »Haber Merkezi

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Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti
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