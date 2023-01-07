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“Koop Bakkal” Çekerek'te de başladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni iş birliği dâhilinde yürütülen "Koop Bakkal" uygulaması, Çekerek ilçesinde de hizmet vermeye başladı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
“Koop Bakkal” Çekerek'te de başladı

Yozgat dâhil 6 pilot ilde hayata geçirilen Koop Bakkal uygulamasında, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler artık mahalle bakkallarında da satışa sunulmaya başladı. Yozgat il merkezinde ilk etapta 5 mahalle bakkalında hayata geçirilen uygulama, ilçelerde de hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda Çekerek ilçesinde hayata geçirilen Koop Bakkal uygulaması, hem ilçe halkının hem de bakkalların yüzünü güldürdü.
Çekerek ilçesinde esnaf Mesut Akkan da Koop Bakkal uygulamasına dâhil olduklarını söyleyerek, "İlçemizde Koop Bakkal uygulaması ile hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Bakkalımızda kaliteli ve hesaplı ürünlerle Koop Bakkal olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Uygulama hem bizim için hem de ilçemiz için çok iyi oldu. Müşterilerimiz de biz de memnunuz. Bu uygulama ile müşteri potansiyelimiz de arttı" dedi. »İHA

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:01
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