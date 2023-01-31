Kontroller devam ediyor

Emniyet Müdürlüğü tarafından, 23-30 Ocak tarihleri arasında il genelinde yapılan kontrollerde 10 bin 950 şahıs sorgulandı, 14 aranan şahıs yakalandı. 6 bin 748 araç sorgulanması yapıldı. 514 araca cezai işlem uygulandı, 125 umuma açık yerler denetlendi, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

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