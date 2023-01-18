Konser düzenlendi

Programa Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ağır Ceza Reisi Cihad Ateş, kurum amirleri, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan ve Boğazlıyan ilçesinde ilk olarak gerçekleştirilen, okul idarecileri ve öğretmenlerinden oluşan Türk Müziği Korosu Boğazlıyan Belediyesi Kültür Merkezinde ilk konserini verdi.

Yoğun katılımın olduğu programda Koro Şefliğini Aykut Delibayır, Orkestra Şefliğini Kaan Koray Kaya yaptı. Programda solo ile birlikte 20 eser seslendirildi.

Program sonunda bir konuşma yapan Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın; "Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Katılımın yoğun olması bizleri memnun etti. Koroda emeği geçen ve yer alan tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

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