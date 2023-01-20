Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.422,37
ALTIN
1.165,82
DOLAR
18,77
STERLİN
23,30
EURO
20,35

Kongreye davet

Yozgat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Uğur Bektaş, 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de Büyük Sinemada yapılacak olan Esnaf kefalet Kooperatifinin olağan genel kuruluna esnaf ve sanatkârlar ile Yozgat halkını davet etti.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Kongreye davet

Başkan Bektaş, yaptığı açıklamada; olağan kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğini belirterek, her zaman Yozgat esnaf ve sanatkârının yanında olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl içerisinde esnaf sanatkâra 75 Milyon Lira para dağıttıklarını vurgulayan Başkan Bektaş, “2022 yılının son üç ayında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere genel başkanımız Abdulkadir Akgül’ün destekleriyle Yozgat Esnaf ve sanatkârına 75 trilyon lira para dağıttık. Bu yılın Ocak ayının ilk günlerinde esnaf ve sanatkârımıza dağıtılmak üzere şuan 100 trilyonluk finansmanımız bankada mevcut. İhtiyacı olan esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımıza işletme kredisi olarak 500 bin lira, işyeri edindirme kredisi olarak 1,5 milyon, araç edindirme kredisi de 1,5 milyon olarak ve yıllık yüzde 7.5 faiz ile esnaf ve sanatkârımıza dağıtıyoruz” dedi.
GÖNÜL BİRLİĞİ İLE SEÇİMİMİZİ YAPACAĞIZ
Gönül birliği içerisinde seçimlerini yapacaklarını vurgulayan Bektaş, “Yapılacak olan bu kongrenin Yozgat’ımıza, esnaf ve sanatkârımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde Cumartesi günü yapacağımız genel kurulda hep beraber el birliği ve gönül birliği ile bu imkânları bizlere sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül Beye teşekkürlerimizi yapacağımız kongrede hep birlikte ileteceğiz. Bu vesile ile esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar olmasını diliyorum” diye konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kongreye Davet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yollar daha güvenli
Yollar daha güvenli
Öğrencilerle sohbet
Öğrencilerle sohbet
Muhtarlara ziyaret
Muhtarlara ziyaret
Dualarla uğurlandı
Dualarla uğurlandı
Kazada hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybetti
7 kişi tutuklandı
7 kişi tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim