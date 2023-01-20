Kongreye davet

Başkan Bektaş, yaptığı açıklamada; olağan kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğini belirterek, her zaman Yozgat esnaf ve sanatkârının yanında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde esnaf sanatkâra 75 Milyon Lira para dağıttıklarını vurgulayan Başkan Bektaş, “2022 yılının son üç ayında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere genel başkanımız Abdulkadir Akgül’ün destekleriyle Yozgat Esnaf ve sanatkârına 75 trilyon lira para dağıttık. Bu yılın Ocak ayının ilk günlerinde esnaf ve sanatkârımıza dağıtılmak üzere şuan 100 trilyonluk finansmanımız bankada mevcut. İhtiyacı olan esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımıza işletme kredisi olarak 500 bin lira, işyeri edindirme kredisi olarak 1,5 milyon, araç edindirme kredisi de 1,5 milyon olarak ve yıllık yüzde 7.5 faiz ile esnaf ve sanatkârımıza dağıtıyoruz” dedi.

GÖNÜL BİRLİĞİ İLE SEÇİMİMİZİ YAPACAĞIZ

Gönül birliği içerisinde seçimlerini yapacaklarını vurgulayan Bektaş, “Yapılacak olan bu kongrenin Yozgat’ımıza, esnaf ve sanatkârımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde Cumartesi günü yapacağımız genel kurulda hep beraber el birliği ve gönül birliği ile bu imkânları bizlere sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül Beye teşekkürlerimizi yapacağımız kongrede hep birlikte ileteceğiz. Bu vesile ile esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar olmasını diliyorum” diye konuştu. »Haber Merkezi