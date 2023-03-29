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Komisyon toplantısı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı.

29 Mart 2023 Çarşamba 15:14
Komisyon toplantısı

Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Uzman Emre Oktay katıldı.

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda Yozgat genelinde verilen evde sağlık hizmetleri değerlendirilerek yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile daha etkin ve verimli hizmet sunumu için personel, hasta ve hasta yakınlarına yönelik hazırlanan plan ve projeler hakkında görüşüldü. Evde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, yeni gelişmeler ve düzenlemeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir, “Evde sağlık hizmeti; hasta ile sağlık çalışanını ev şartlarında buluşturan, yatağa bağımlı veya hareket kısıtlığı olan ve ağır hastalığı olan hastaların tedavisine evde devam edebilmesi için gereken desteği sağlayan, yaşlıların kendi evlerinde ya da çevrelerinde bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan sağlık hizmetidir” dedi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.03.2023 15:16
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