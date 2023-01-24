'Kökünü Kurutma' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede kapsamında 23.01.2023 günü Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan ve Yerköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Yozgat merkezli Sorgun, Yerköy Boğazlıyan, Sarıkaya ilçeleri ile Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale illerinde, TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret suçundan 23 şahıs, TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 18 şahıs olmak üzere toplamda 41 şahsa yönelik, 50 ekip 250 personelin katılımı ile 10 Tim Özel Harekât ve Helikopter destekli eş zamanlı düzenlenen “Kökünü Kurutma” operasyonunda 38 şahsın yakalaması yapılmış, 3 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalama çalışmaları devam eden 1 şahıs ekiplerimizce yakalandı. Toplamda 39 şahsın yakalaması yapılmış 2 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikamet, işyeri, araç ve üstlerinde yapılan aramada; 150,47 Gr Metamfetamin, 170,24 Gr Esrar, 237 Adet Sentetik Ecza, 141 Adet Extacy, 3 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 2 Adet Ruhsatsız Tabanca, 109 Adet fişek ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi