Köksal dualarla uğurlandı

Osman Köksal, önceki akşam Ankara’daki evinde geçirdiği olduğu kalp krizi sebebiyle vefat etti. Köksal'ın ani vefatı sevenlerini derinden üzdü.
Çapanoğlu Büyük Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Celal Köse, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Merhum Köksal, Sarıtopraklık mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.
İleri Gazetesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Alpaslan Demir