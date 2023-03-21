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Köksal dualarla uğurlandı

Yozgat’ın sevilen iş insanı, Köksallar Mobilya kurucusu, Şeref ve Gökhan Köksal’ın muhterem babaları Osman Köksal dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

21 Mart 2023 Salı 14:15
Köksal dualarla uğurlandı

Osman Köksal, önceki akşam Ankara’daki evinde geçirdiği olduğu kalp krizi sebebiyle vefat etti. Köksal'ın ani vefatı sevenlerini derinden üzdü.

Çapanoğlu Büyük Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Celal Köse, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Merhum Köksal, Sarıtopraklık mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

İleri Gazetesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Alpaslan Demir

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Köksal Dualarla Uğurlandı
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