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Kızılay depremzedelerin yanında

Türk Kızılay’ı, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, gıda kolisi ve hijyen kolisi gibi malzemeleri dağıtımına devam ediyor. 

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Kızılay depremzedelerin yanında

11 ili etkileyen depremin ardından Kızılay tüm afet bölgesinde günde üç öğün olarak verdiği beslenme desteğinin yanı sıra özellikle çadır kentlerde ve kırsal kesimlerde kalan afetzedelere diğer insani yardım malzemelerini de ulaştırıyor. 
Kızılay, özellikle çadır kentlerde yaşayan afetzedelerin temizlik koşullarından olumsuz etkilenmemesi için de çaba sarf ediyor. Kızılay hem afetin yıkıma uğrattığı şehirlerde hem de köylerde battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi, kuru gıdanın yanı sıra hijyen seti ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyor. Vatandaşların afet bölgesinde Kızılay’a emanet ettiği yüzbinlerce parçadan oluşan giyim malzemeleri de afetzedelere ulaştırıldı. 
Deprem bölgesinde salgın hastalıkların yayılmaması için de büyük çaba sarf eden Kızılaycılar, yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bebekler için bölgeye on binlerce mama ve bebek bezini de ulaştırılarak dağıtımları gerçekleştirildi. »Haber Merkezi

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Kızılay Depremzedelerin Yanında
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