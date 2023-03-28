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KiTAPLAR İYİLEŞTİRECEK

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 59’ncu Kütüphane Haftası’nda ilimizde konaklayan depremzede çocuklara yönelik psikososyal etkinlikler düzenlendi.

28 Mart 2023 Salı 02:00
KiTAPLAR İYİLEŞTİRECEK

Kütüphane Haftasında, Kahraman merkezli depremden etkilenen ve ilimizde ikamet eden çocuklar unutulmadı.
Deprem felaketi sonrası 59’uncu Kütüphane Haftasında depremzede çocuklara yönelik Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Ergün Yurtbakan tarafından psikososyal etkinlikler gerçekleştirildi. 
Yozgat Kütüphane İl Müdürü Salih Eren de, düzenlenen etkinlik ve Kütüphane Haftası hakkında açıklamalarda bulundu. 
“KÜTÜPHANE HAFTASINDA, PSİKOSOSYAL ETKİNLİKLER”
59’uncu Kütüphane Haftasının ana temasının ‘Kütüphane iyileştirir’ olarak belirlendiğini söyleyen Yozgat Kütüphane İl Müdürü Salih Eren, “Kamuoyunda kütüphane konusunda olumlu çağrışım oluşturmak; kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında toplumsal algıyı yükseltmek; dünya kütüphaneciliğindeki önemli gelişmeleri paylaşmak üzere 1964 yılından bu yana her yıl mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta yurt çapında Kütüphane Haftası olarak kutlanmaktadır. 59’uncu Kütüphane Haftasının ana teması ‘Kütüphane iyileştirir’ olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.
DEPREMZEDELERİ UNUTMADILAR
Kitap okuma, boyama, oyun gibi çeşitli etkinlikler sayesinde çocukların yüzlerinin güldüğünü belirten Müdür Salih Eren, “Ülkece yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, 59’uncu Kütüphane Haftası’nda ilimizde konaklayan depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek programlarının yapılması düşünülmüştür. Bu kapsamda 27.03.2023 tarihinde Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz’de hem misafir çocuklarımız hem de ilimizde ikamet eden çocuklarımıza Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Ergün Yurtbakan hocamız tarafından psikososyal etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda kitap okuma, boyama, oyun vb. eğlenceli programlar düzenlenmiştir. Program boyunca gerek çocuklar gerekse veliler çok eğlenceli vakit geçirdiler. Kütüphane haftamız kutlu olsun.” dedi.
İl Halk Kütüphanesi ve Yozgat Bebek Kütüphanesi’nde çeşitli çalışmalar yapılacağını kaydeden Müdür Salih Eren, başta çocuklar olmak üzere bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı geliştirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. »Alpaslan Demir

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