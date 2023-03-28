Kitap toplama kampanyası

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Bir çocuğun hayallerinde pay sahibi olmak ve geleceğine ışık tutabilmek için 7 Nisan 2023 Cuma gününe kadar İlk ve Ortaokul seviyesine uygun tüm kitapları okulumuza getirebilirsiniz. Kitaplarınız, onları okumamış çocuklar için yeni olacaktır. Aydınlık bir gelecek için bir kitapta sizden olsun. Proje koordinatörü olarak öğretmenimiz Aylin Dağ, görevlendirilmiş olup kendisine emekleri için şimdiden teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi