Kitap okudular

Ziyarette Kaymakam Altay, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği kitap okuma etkinliğine katıldı.

Öğrenciler ile birlikte kitap okuyan Altay daha sonra öğrencilerle sohbet ederek Halk kütüphanelerinin önemine değindi.

Halk kütüphanelerinin; sanat, kültür, iletişim ve bilgi merkezi olmalarının yanı sıra halkın üniversitesi olduğunu ifade eden Altay, "Asıl görevi yaşam boyu sürecek olan eğitimi devam ettirmek ve okuma alışkanlığını tabana yaymak olan Halk Kütüphaneleri yaşam boyu alınacak eğitim ve öğretimi desteklerken aynı zamanda hayatın en önemli ihtiyacı olan bilgiyi toplayan, işleyen, hizmete sunan ve yeni bilgilerin üretilmesini sağlayan kurumlardır. Bu bağlamda önemli bir bilinç oluşturmasını amaçladığımız Kütüphaneler Haftası'nı kutluyor, bu haftada yapılacak etkinliklerin okuma alışkanlığımızı arttırmaya vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Haber Merkezi